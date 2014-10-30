Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В рамках акции "Ночь искусств" 3 ноября в Дарвиновском музее пройдет выставка "Музейное селфи", сообщает пресс-служба департамента культуры.

Витая лестница башни музея станет интерактивным выставочным пространством, где посетители смогут разместить собственные фото Дарвиновского музея. Лучшие работы будут опубликованы для свободного голосования на сайте музея. Победители получат билеты на фолк-фестиваль "Горлица", который пройдет в Дарвиновском музее 30 ноября.

Кроме того, на протяжении всего вечера будет открыта учебная лаборатория музея, где гости смогут посмотреть в современные световые микроскопы.

На выставке посвященной знаменитому норвежскому путешественнику Туру Хейердалу можно будет сфотографироваться на борту плота "Кон-Тики", сделать селфи с его экипажем, а также с двухметровой статуей истукана острова Пасхи.

Посетители интерактивной экспозиции "Пройди путем эволюции" смогут вернуться на 3,5 миллиарда лет назад и, отвечая на вопросы, пройти по лабиринту эволюции - от появления первых живых организмов до стоянки древнего человека.

Также гостей музея ждет 5D аттракцион "Назад в прошлое" и интерактивная игра "Невероятные приключения в океане 3D".

Напомним, акция "Ночь искусств" стартует в 18.00 3 ноября и закончится в 03.00 4 ноября. В рамках мероприятия по всей Москве состоятся мастер-классы и открытые уроки в музеях, театрах, концертных залах, домах культуры, библиотеках и кинотеатрах. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте акции.

"Ночь искусств" впервые провели в Москве прошлой осенью. Акция объединила фестивали "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Ночь в парке", "Ночь музыки" и "Библионочь". Мероприятие состоялось не только в арт-пространствах, но и на улицах города и в общественных местах.