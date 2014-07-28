На Семеновской набережной в ДТП один человек погиб и двое пострадали

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Один человек погиб и еще двое серьезно пострадали в аварии на Семеновской набережной. ДТП произошло ночью недалеко от дома №2, информирует телеканал "Москва 24".

Как сообщается, иномарка Mitsubishi Lancer двигалась в сторону Электрозаводского моста. За рулем автомобиля находилась девушка. Разогнавшись до сотни километров в час, на повороте она врезалась в дерево. От сильного удара машину искорежило до неузнаваемости. Людей из салона пришлось вызволять прибывшим на место происшествия спасателям.

Уточняется, что владелец иномарки, который в момент аварии сидел на пассажирском месте, погиб. Его спутники с тяжелыми травмами доставлены в больницы.

Со слов друзей пострадавших, известно, что молодые люди на иномарке возвращались с вечеринки.