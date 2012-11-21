Пассажиров на остановках защитят от лихачей барьерами

Ограждающие барьеры могут установить на остановках в Москве

Столичные власти собираются разработать ряд мер по защите людей на остановках общественного транспорта. О соответствующем поручении мэра Москвы сообщил на пресс-конференции "Безопасный город" глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Мэр Москвы поставил задачу строительному хозяйству города Москвы разработать соответствующие процедуры, чтобы люди, которые ожидают транспорт на остановке, были защищены от лихачей какими-то ограждениями, барьерами, столбиками; чтобы у водителей, нарушающих ПДД, не было желания свернуть в сторону остановки", – заявил Майоров.

Он также отметил, что борьбе с дорожными нарушителями будет уделяться повышенное внимание, поскольку в этом году в ДТП гибнет больше людей, чем в прошлом году.

Напомним, осенью 2012 года в столице произошло два резонансных ДТП: 22 сентября на Минской улице нетрезвый водитель врезался в автобусную остановку и сбил насмерть семь человек, в том числе пятеро детей, а 19 ноября на Онежской улице иномарка сбила троих, водитель и еще один пешеход получили травмы.

Сразу после резонансной аварии на Минской улице свое решение предложило общество "Синие ведерки": отгородить павильон остановки от дороги металлическими столбиками определенной формы и с тяжелой фундаментальной частью, которая выдержит удар автомобиля.