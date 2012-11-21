Ограничения движения в столице в связи с "Московским марафоном"

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

21 ноября 2012, 13:53

Пассажиров на остановках защитят от лихачей барьерами

ДТП остановки жертвы травмы Алексей Майоров власть Сергей Собянин

Ограждающие барьеры могут установить на остановках в Москве

Столичные власти собираются разработать ряд мер по защите людей на остановках общественного транспорта. О соответствующем поручении мэра Москвы сообщил на пресс-конференции "Безопасный город" глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Мэр Москвы поставил задачу строительному хозяйству города Москвы разработать соответствующие процедуры, чтобы люди, которые ожидают транспорт на остановке, были защищены от лихачей какими-то ограждениями, барьерами, столбиками; чтобы у водителей, нарушающих ПДД, не было желания свернуть в сторону остановки", – заявил Майоров.

Он также отметил, что борьбе с дорожными нарушителями будет уделяться повышенное внимание, поскольку в этом году в ДТП гибнет больше людей, чем в прошлом году.

Напомним, осенью 2012 года в столице произошло два резонансных ДТП: 22 сентября на Минской улице нетрезвый водитель врезался в автобусную остановку и сбил насмерть семь человек, в том числе пятеро детей, а 19 ноября на Онежской улице иномарка сбила троих, водитель и еще один пешеход получили травмы.

Сразу после резонансной аварии на Минской улице свое решение предложило общество "Синие ведерки": отгородить павильон остановки от дороги металлическими столбиками определенной формы и с тяжелой фундаментальной частью, которая выдержит удар автомобиля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать