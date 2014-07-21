На Садовом кольце столкнулись пять автомобилей

Фото: M24.ru

В центре столицы на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"Авария с участием пяти машин произошла напротив дома №17 на Зубовском бульваре. Пострадавших в ДТП нет", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

Добавим, что, по сообщениям некоторых СМИ, в ДТП пострадали два автомобиля с дипломатическими номерами.

В ГИБДД M24.ru причастность дипмашин к аварии комментировать не стали.