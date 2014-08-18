В столкновении трех автомобилей в ЮАО пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на юге столицы

Три человека пострадали в результате аварии трех автомобилей на юге столице минувшей ночью, информирует телеканал "Москва 24".

Как сообщается, столкнулись "Жигули" 14-й модели и две иномарки - Ford и Nissan. Первая машина следовала по Севастопольскому проспекту в направлении области. В районе дома №5 водитель не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения прямо на Ford. От удара иномарку развернуло на дороге. Потом в нее на полном ходе врезался ехавший следом Nissan.

Уточняется, что все три водителя получили травмы. Самые тяжелые повреждения получил хозяин "Жигулей". Он оказался зажат в салоне своего искореженного автомобиля. Чтобы его оттуда извлечь, потребовалась помощь спасателей. Пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что из-за ДТП в начале Севастопольского проспекта образовалась пробка. Движение нормализовалось только через пару часов.

Предварительно, авария произошла по вине водителя "Жигулей".