На севере столицы автобус въехал в витрину ТЦ, есть пострадавшие

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На севере столицы пассажирский автобус врезался в витрину торгового центра "Речной вокзал". В результате аварии два человека получили травмы, сообщает Агентство "Москва".

"В результате происшествия пострадали два человека, один из них получил тяжелые травмы", - сообщили в столичном управлении МЧС. Причины и обстоятельства ДТП на данный момент выясняются, отметили в ГИБДД.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, инцидент произошел с автобусом маршрута 138.

В ГИБДД подтвердили информацию о двух пострадавших, уточнив, что оба они являлись покупателями торгового центра.