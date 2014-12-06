В аварии на юго-западе столицы погиб один человек, двое пострадали

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В ДТП на юго-западе города погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на Севастопольском проспекте. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ 2109 и Hyundai. В результате один человек погиб на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Ранее M24.ru сообщало о крупной аварии на северо-востоке Москвы. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в 18.15 на Шереметьевской улице. В результате столкновения пострадали три человека.