Женщина погибла в ДТП на юге столицы

В аварии на юге Москвы погиб человек

На юге столицы столкнулись три машины, погиб человек. Авария произошла в Михневском проезде.

Как сообщает телеканал "Москва 24", предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Kia. Он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще двумя машинами.

На переднем сиденье одной из них находилась женщина, которая получила смертельные травмы. Сам водитель Kia не пострадал. Его проверяют на наличие алкоголя в крови.

При этом "Интерфакс" сообщает, что в аварии на Михневской улице погибла женщина-полицейский. По данным агентства, она находилась за рулем автомобиля Kia и столкнулась в BMW на краю проезжей части. От удара BMW отбросило на припаркованный рядом автомобиль. Отмечается, что женщина не была на службе в момент ДТП.

Напомним, накануне серьезная авария случилась на северо-востоке МКАД. На внешней стороне кольцевой в районе 99-го километра перевернулся бензовоз. Из опрокинутой цистерны на дорогу вытекло дизельное топливо. Чтобы очистить проезжую часть, движение на МКАД частично перекрывали.