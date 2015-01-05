Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

05 января 2015, 10:32

Женщина погибла в ДТП на юге столицы

ДТП происшествия

В аварии на юге Москвы погиб человек

На юге столицы столкнулись три машины, погиб человек. Авария произошла в Михневском проезде.

Как сообщает телеканал "Москва 24", предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Kia. Он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще двумя машинами.

На переднем сиденье одной из них находилась женщина, которая получила смертельные травмы. Сам водитель Kia не пострадал. Его проверяют на наличие алкоголя в крови.

При этом "Интерфакс" сообщает, что в аварии на Михневской улице погибла женщина-полицейский. По данным агентства, она находилась за рулем автомобиля Kia и столкнулась в BMW на краю проезжей части. От удара BMW отбросило на припаркованный рядом автомобиль. Отмечается, что женщина не была на службе в момент ДТП.

Напомним, накануне серьезная авария случилась на северо-востоке МКАД. На внешней стороне кольцевой в районе 99-го километра перевернулся бензовоз. Из опрокинутой цистерны на дорогу вытекло дизельное топливо. Чтобы очистить проезжую часть, движение на МКАД частично перекрывали.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать