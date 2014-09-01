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Москва 24

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Происшествия

01 сентября 2014, 07:45

В лобовом ДТП фургона и легковушки на юге столицы пострадали два человека

ДТП пострадавшие фургоны авария легковушки

Фото: mreporter.ru

На юге Москвы в ночь на 1 сентября произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фургона на улице Подольских Курсантов напротив дома №12, информирует телеканал "Москва 24".

По словам одного из участников аварии - водителя фургона Mitsubishi, который двигался в левом ряду по улице Подольских Курсантов в сторону Варшавского шоссе, на него со встречной полосы движения вылетел автомобиль "ВАЗ", причем автомобиль не остановило даже ограждение. Удар был такой силы, что отечественную машину отбросило вперед и развернуло, а фургон по инерции проехал по прямой и остановился.

В момент ДТП в легковушке находились трое человек. Двух из них после прибытия медиков на место аварии госпитализировали в больницы, а водитель от госпитализации отказался. Водитель же фургона не пострадал.

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