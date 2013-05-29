На дорожных знаках появится телефон доверия полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

На некоторых дорожных знаках, установленных в Москве, будет указан телефон доверия столичного главка. Об этом на заседании Общественного совета при МВД РФ сегодня, 29 мая, заявил председатель Анатолий Кучерена.

"Я обсуждал этот вопрос с главой московской полиции Анатолием Якуниным и уже принято решение в качестве эксперимента установить такие знаки с номерами телефонов на Ленинском проспекте", - сказал он.

Также Кучерена добавил, что в столице появятся знаки, по которым будет легко находить нужное отделение ДПС или полиции. И Москва выбрана в качестве приоритетного направления.

"Люди не могут найти отделение полиции или ГИБДД, поэтому мы решили поставить такие указатели, в частности, в Москве. В дальнейшем планируется установка таких указателей во всех городах страны", - отметил Кучерена.