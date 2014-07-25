Цыбин: Движение по Северо-Западному тоннелю закрыто в сторону области

Движение по Северо-Западному тоннелю закрыто в сторону области

Движение по Северо-Западному тоннелю в сторону области перекрыто в связи с ДТП с участием цементовоза, произошедшего утром в пятницу. Восстановить движение планируется к 11.00, сказал глава департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Андрей Цыбин.

Ранее сообщалось, что в Северо-Западном тоннеле цементовоз столкнулся с "КамАЗом", после чего первая машина загорелась. Возгорание уже удалось ликвидировать, никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Андрея Цыбина, водитель цементовоза превысил разрешенную скорость в следствие чего врезался в "КаМАЗ", который очищал стены тоннеля. Он добавил, что виновником ДТП "явно произошла по вине водителя цементовоза".

"Водитель цементовоза с места происшествия скрылся, сейчас устанавливается его личность", - отметил Цыбин. В настоящее время силами "Гормоста" и МЧС ведутся работы по восстановлению движения в тоннеле.

"Думаю, в течение двух-трех часов эти работы мы завершим, и движение полностью восстановится. Цементовоз перевернулся, повредив стены и систему освещения тоннеля. Сейчас пытаемся вытащить, подъехали тягачи. После разбора начнем восстановительные работы", - подчеркнул Андрей Цыбин.