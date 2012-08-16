В дорожной аварии погибли двое столичных полицейских

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В четверг в ДТП на федеральной трассе "Каспий" погибли двое столичных полицейских. Машина, в которой они ехали, загорелась при столкновении с фургоном.

ДТП произошло в 16:40 на 165-м километре дороги "Каспий". Автомобиль BMW при выезде на главную дорогу столкнулся с фургоном "ГАЗ".

После столкновения иномарка загорелась, водитель и его пассажир скончались от полученных травм, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МВД.

Как выяснилось, за рулем BMW находился начальник дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД ОВД по Западному округу Москвы. Пассажиром ехал инспектор ДПС того же батальона. Оба они находились в отпуске.

По факту ДТП проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.