Mercedes сбил инспектора ДПС, уходя от погони

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В Москве на Волжском бульваре автомобиль Mercedes сбил преследовавшего его на мотоцикле сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел сегодня, 16 июля, около 14.30.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Москве, старший инспектор ДПС стал свидетелем мелкой аварии с участием иномарки. Видя, что водитель Mercedes пытается скрыться с места происшествия, полицейский начал преследовать нарушителя на мотоцикле.

В ходе погони Mercedes задел служебный мотоцикл, в результате чего полицейский упал на асфальт. Водителя иномарки удалось задержать, пострадавшему инспектору ДПС была на месте оказана медицинская помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.