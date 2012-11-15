Московские пешеходы нарушают ПДД чаще, чем автомобилисты

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 14 ноября прошел профилактический рейд "Пешеходный переход". Полицейские ловили с поличным прохожих-нарушителей и водителей, стремящихся проехать побыстрее.

Как выяснилось, пешеходы даже чаще автомобилистов нарушают правила дорожного движения. Только за 20 минут десять человек попытались перебежать восьмиполосную дорогу.

"Люди выходят из метро и торопятся поскорее попасть домой. Рядом — подземный пешеходный переход, однако мало кто им пользуется", - рассказал "Вечерней Москве" старший инспектор группы розыска 2-го батальона ДПС УВД по ЦАО Александр Сбигнев.

При этом, когда пешеходы видят полицейских, они предпочитают сделать небольшой крюк и спуститься в переход. Но стоит стражам порядка отвернуться, как через проезжую часть снова начинают перебегать люди.

При этом автолюбители ведут себя гораздо приличнее. За время рейда полицейские остановили лишь пару машин, водители которых не пропустили пешехода на переходе. Но, по мнению Сбигнева, водителей от нарушений также останавливает лишь присутствие инспекторов.

Отметим, с начала года в Москве произошло 3525 дорожных аварий, связанных с наездом на прохожих. В половине случаев виновниками ДТП стали сами пешеходы.

