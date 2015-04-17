Единственный показ рок-оперы "Парфюмер" пройдет в Crocus City Hall

[html] [/html]17 апреля в Crocus City Hall состоится единственный показ рок-оперы "Парфюмер", посвященный тридцатилетию культового романа.

Рок-опера "Парфюмер" композитора Игоря Демарина создана по мотивам легендарного романа Патрика Зюскинда. Демарин получил у немецкого писателя эксклюзивные права на музыкальную постановку произведения. В музыке Демарина литератор услышал "именно то, о чем, на самом деле, я писал роман". Об этом сообщается на официальном сайте концертной площадки.

"Прочитав роман, еще только перепечатанный с дискеты, Игорь сразу решил, что это рок-опера. Патрик Зюскинд 18 раз категорически отвергал предложения об экранизации или постановке своего произведения на театральной сцене, но услышав музыку Игоря, поддержал его идею" – передает слова директора проекта и жены композитора Натальи Демариной агентство ТАСС.

В концерте примут участие артисты вокального, театрального, циркового и балетного жанров. Их выступление будут сопровождать симфонический оркестр, рок-групп и академический хор.

Начало - в 20.00. $2

"Парфюмер" Патрика Зюскинда был написан в 1985 году. Книга переведена на 42 языка, включая латынь. Общий официальный тираж издания превышает 12 миллионов копий. На русском языке роман впервые опубликован в 1991 году в журнале "Иностранная литература". В 2006 году в прокат вышла единственная экранизация "Парфюмера" работы режиссера Тома Тыквера.

