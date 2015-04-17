Единственный показ рок-оперы "Парфюмер" пройдет в Crocus City Hall

[html][/html]17 апреля в Crocus City Hall состоится единственный показ рок-оперы "Парфюмер", посвященный тридцатилетию культового романа.
Рок-опера "Парфюмер" композитора Игоря Демарина создана по мотивам легендарного романа Патрика Зюскинда. Демарин получил у немецкого писателя эксклюзивные права на музыкальную постановку произведения. В музыке Демарина литератор услышал "именно то, о чем, на самом деле, я писал роман". Об этом сообщается на официальном сайте концертной площадки.
"Прочитав роман, еще только перепечатанный с дискеты, Игорь сразу решил, что это рок-опера. Патрик Зюскинд 18 раз категорически отвергал предложения об экранизации или постановке своего произведения на театральной сцене, но услышав музыку Игоря, поддержал его идею" – передает слова директора проекта и жены композитора Натальи Демариной агентство ТАСС.
В концерте примут участие артисты вокального, театрального, циркового и балетного жанров. Их выступление будут сопровождать симфонический оркестр, рок-групп и академический хор.
Начало - в 20.00.