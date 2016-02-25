Архитекторы предложили варианты обустройства площади перед метро "Чистые пруды"

facebook.com/megabudka

Архитектурное бюро Megabudka предложит столичным властям варианты организации площади рядом с вестибюлем станции метро "Чистые пруды". Эскизы вариантов бюро опубликовало в своем аккаунте в Facebook.

Как пояснило бюро, перед разработчиками стояла задача создать комфортную и визуально целостную площадь. В то же время они хотели сохранить торговую функцию этого места, предложив горожанам что-то взамен недавно снесенных торговых павильонов.

Первый вариант – с ноткой ностальгии по недавно снесенным торговым павильонам. Бюро предлагает замостить площадь квадратной цветной плиткой с пиксельным узором из схематических изображений фаст-фуда. Узор хорошо просматривается с крыши вестибюля станции метро, на которой располагается легкое кафе, работающее только летом. Торговые точки размещены в павильоне из шлифованного бетона со стороны бульвара. Павильон служит навесом и входной аркой на бульвар. Сюда же встроена и трамвайная остановка.

Второй вариант – с торговыми точками в трамвае. Бюро предлагает проложить по периметру площади круговой трамвайный маршрут, по которому медленно (со скоростью всего 0,5–1 километров в час) движется трамвай, в котором обустроены торговые точки. Трамвай – мобильный объект, и его нельзя назвать строением, даже временным. Он не нарушает перспективу площади и смотрится органично.

Третий вариант – с "волной". В этом варианте бюро предлагает сделать поверхность площади волнообразной и спрятать все торговые точки в складки. Складки несут еще одну функцию – они образуют навес, под которым пешеходы могут ожидать зеленого сигнала светофора. Предполагается, что на рельефной поверхности будут устроены "амфитеатры", в которых горожане смогут отдохнуть и, например, послушать выступления уличных артистов.

Четвертый вариант – единственный, не предполагающий коммерческого использования площади. В габаритах снесенных торговых павильонов предполагается смонтировать внесезонную оранжерею с тропическими деревьями. Внутри оранжерей предполагается устроить места для отдыха горожан. Перед выходом из метро – площадка для выступления уличных артистов.

Как будут преображаться освобожденные от самостроя площади, пока не решено. Мнения горожан собираются в рамках соответствующего голосования в "Активном гражданине".