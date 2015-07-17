На Чистопрудном бульваре отметят праздник земледелия Зажинки

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

21 июля на Чистопрудном бульваре театр "Грим масса" проведет арт-акцию "Зажинки", посвященную древнейшему землевладельческом празднику. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Городским жителям напомнят о деревне и о людях, работающих на полях. В этот день артисты "Грим массы" представят специальную развлекательную программу, а также будут проводить конкурсы с призами.

Зажинки – один из древнейших земледельческих праздников. По традиции, начало и конец уборки урожая торжественно отмечались. Считалось, что каков будет зажин, таковы и Зажинки. Праздник встречали 21 июля, в день Прокопия Жатвенника (Прокопа Жнеца).