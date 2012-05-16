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Акции

16 мая 2012, 11:02

Оппозиция не планирует организовывать лагерь на "Баррикадной"

Чистые пруды акции лагерь Баррикадная

Активисты, которые собрались в сквере на Кудринской площади в районе метро "Баррикадная" после разгона полицией участников так называемых "народных гуляний" на Чистых прудах, пока не планируют организовывать там новый лагерь.

"В сквере на Баррикадной мы организовали точку сбора. Здесь уже 30 активистов", - сообщил "Интерфаксу" один из лидеров "Солидарности" Илья Яшин.

"Пока речь о разворачивании нового лагеря не идет. Мы организовали новую точку сбора, намерены мобилизовать наших сторонников", - сказал Яшин.

По его словам, к скверу прибыли два автобуса с полицией, претензий и требований к оппозиции она пока не предъявляет. "Ситуация пока мирная. Полиция патрулирует и наблюдает за нами", - сообщил он.

Напомним, полиция в среду утром вытеснила с Чистопрудного бульвара участников "народных гуляний". За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов были задержаны 23 человека.

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