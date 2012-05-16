Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Акции

16 мая 2012, 10:37

Полиция разогнала лагерь оппозиции на Чистых прудах

Чистые пруды акции лагерь

Съемочная группа "Москвы 24" стала свидетелем разгона лагеря оппозиции

Полиция в среду утром вытеснила с Чистопрудного бульвара участников так называемых "народных гуляний".

Около 05.00 в лагерь оппозиции приехал ОМОН. Полицейские сообщили участникам "гуляний", что они должны покинуть территорию, и дали им пять минут на сборы. Затем полиция вытеснила активистов к метро. За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов задержаны 23 человека.

Сейчас входы на Чистопрудный бульвар закрыты, они огорожены металлическими барьерами, около них стоят полицейские. Открытым остается только та часть бульвара, где находится пруд.

Коммунальные службы Москвы проводят уборку сквера на Чистых прудах.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы обязал префектуру Центрального административного округа Москвы и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре. Суд установил, что в результате "гуляний" оппозиции на бульваре повреждены зеленые насаждения и газоны, которые необходимо восстановить.

"Обязать УВД принять меры по прекращению беспорядков на территории Чистопрудного бульвара, а также обязать префектуру ЦАО восстановить газоны, цветники и клумбы" - сказала председательствующая судья Басманного суда Ольга Солопова.

С иском в суд обратились 12 москвичей, недовольных беспорядком в их районе, образовавшимся из-за акций оппозиции. Жители просили суд обязать власти прекратить "гуляния" и провести ремонтно-восстановительные работы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать