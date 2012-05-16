Полиция разогнала лагерь оппозиции на Чистых прудах

Съемочная группа "Москвы 24" стала свидетелем разгона лагеря оппозиции

Полиция в среду утром вытеснила с Чистопрудного бульвара участников так называемых "народных гуляний".

Около 05.00 в лагерь оппозиции приехал ОМОН. Полицейские сообщили участникам "гуляний", что они должны покинуть территорию, и дали им пять минут на сборы. Затем полиция вытеснила активистов к метро. За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов задержаны 23 человека.

Сейчас входы на Чистопрудный бульвар закрыты, они огорожены металлическими барьерами, около них стоят полицейские. Открытым остается только та часть бульвара, где находится пруд.

Коммунальные службы Москвы проводят уборку сквера на Чистых прудах.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы обязал префектуру Центрального административного округа Москвы и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре. Суд установил, что в результате "гуляний" оппозиции на бульваре повреждены зеленые насаждения и газоны, которые необходимо восстановить.

"Обязать УВД принять меры по прекращению беспорядков на территории Чистопрудного бульвара, а также обязать префектуру ЦАО восстановить газоны, цветники и клумбы" - сказала председательствующая судья Басманного суда Ольга Солопова.

С иском в суд обратились 12 москвичей, недовольных беспорядком в их районе, образовавшимся из-за акций оппозиции. Жители просили суд обязать власти прекратить "гуляния" и провести ремонтно-восстановительные работы