Места силы: солистка "Моя Мишель" о Чистых прудах и кинотеатре "Художественный"

Москва у каждого своя. Мы решили выяснить, какой ее видят московские музыканты, актеры, писатели и художники, и запустили серию историй-интервью. В них известные люди будут рассказывать о своих любимых улицах, кафе, парках, театрах и двориках столицы. В этот раз героиней нашей рубрики стала Таня Ткачук, солистка группы "Моя Мишель". А 12 ноября в московском клубе RED состоится презентация нового альбома группы, который получил название "Химия".

Андреевский мост

Мне тут особенно нравится в пасмурную погоду, в апреле или сентябре, и летом во время ливня. В грозу здесь видно, как меняются небо и река и как ветер сгибает кроны деревьев в парке. При этом можно сидеть, пить кофе с друзьям, не боясь промокнуть.

Насколько я знаю, этот мост был перенесен. Раньше он стоял выше по течению реки, но потом построили автомобильную трассу, и мост перенесли сюда и добавили стеклянную крышу. На опорах осталась дата строительства – 1905 год. Часто молодые люди забираются на открытые опоры и сидят, болтая ногами. Меня от этого ужас охватывает: ненавижу все, что связано с экстримом на высоте, хотя, когда смотришь на все это издалека, то картина впечатляет.

Чистые пруды

Я люблю Чистые пруды, здесь особая энергетика. У меня много событий, приключений, встреч и расставаний связаны именно с ними. Помню, мы снимали там эпизод для фильма "Карусель "Ромашка" Яны Скопиной с классическим любовным треугольником. В одной из сцен герои сидят на лавочках Чистопрудного бульвара и беседуют про созвездия.

Арбат

Переулки Арбата – это красивая, старая Москва. Так странно: там можно гулять и представлять, что ты и не в Москве вовсе. Когда начинаешь рассматривать старинные дома, всегда находишь на них какие-нибудь необычные и интересные детали. В Нащокинском переулке, к примеру, на одном из домов можно найти рельеф с единорогом, держащим во рту веточку. Это как искать памятник Гоголю на Новодевичьем кладбище – заметить его не так просто.

Новодевичье кладбище

Я частенько туда прихожу – там есть ощущение торжественной музейности и легкой тоски, зато думается отлично! На Новодевичьем кладбище захоронено много великих и мною любимых мастеров: Маяковский, Чехов, Булгаков. Мне нравится бродить среди них.

Парк Горького

Лучше всего приходить сюда утром. В понедельник, в 10 часов – никого, кроме дворников и садовников. Летом здорово кататься на самокате, скейте или гулять с собакой. И Нескучный сад, конечно, люблю: живу прямо напротив него.

Кинотеатр "Художественный"

Жаль, что "Художественный" закрыли на реконструкцию. Раньше там показывали арт-хаус, авторские или старые фильмы, кино с мировых фестивалей, а билет можно было купить за 50 рублей. По утрам ты оказывался практически единственным зрителем в большом кинозале: интересное ощущение, отличное от вечерних сеансов. А еще я помню, что там были тематические кинопоказы, посвященные культовым сериалам, отдельным актерам или событиям. Однажды мы с друзьями смотрели там сериал "Друзья" всю ночь напролет и танцевали в пижамах!

Студия "М.А.М.А" Игоря Матвиенко

Здесь мы в январе начали работать над нашим альбомом "Химия" с саунд-продюсером Павлом Шевчуком. Тогда еще не были знакомы с Игорем Матвиенко и знать не знали про некий федеральный канал и музыкальный проект. Однажды под какой-то из фотографий оттуда я написала, что хочу жить в студии: можно сказать, так и вышло (смеется).

Ботанический сад

Когда-то я жила на Малой Ботанической улице и часто ходила гулять в сад. Все, кто жил в этом районе, знает, где находятся лазейки на территорию, чтобы можно было пройти и не платить за вход. Это место поэтическое в любое время года, здесь всегда красиво. Вот что интересно, в 2008-09 там была потрясающая деревянная ажурная беседка рядом с оранжереей. А теперь, сколько ни ищу – не могу найти ни беседки, ни оранжереи. Куда все исчезло?

Музей Маяковского на Лубянке

В Музее Маяковского я была такое количество раз, что уже перестала вести счет своим визитам. Для меня это важное и очень символичное место: последнее, что видел любимый поэт, один из моих главных героев. Этот музей-квартира на Лубянке, где жил Маяковский – символическая модель мира и времени поэта, а комната, где погиб Маяковский, осталась нетронутой. Сейчас музей закрыли на реконструкцию и обещают открыть в 2016 году.