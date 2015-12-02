НАТО пригласила Черногорию в альянс

Черногория. Фото: m24.ru/Мария Касатина

НАТО призвала Черногорию к переговорам о вступлении в альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Йенса Столтенберга.

По словам чиновника, стране предстоит продолжить реформы, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление общественной поддержки процесса вступления в НАТО. Министр иностранных дел и евроинтеграции Монтенегро Игор Лукшич на это отметил, что они поддерживают изменения.

Дата возможного завершения переговоров и окончательного вступления страны в альянс пока неизвестна, но ожидается, что страна сможет присоединиться к НАТО через полтора-два года и станет 29-м ее членом. Первым шагом было получение Плана действий по членству, это было в 2009 году.

Цели североатлантического альянса включают в себя сдерживание любой формы агрессии в отношении территории государства – члена НАТО или защиту от нее. В частности, пятая статья устава предполагает, что при нападении на одну страну-члена альянса на ее защиту становятся все остальные.