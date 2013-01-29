Ликвидаторам чернобыльской аварии выплатят по 3 тысячи рублей

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Власти Москвы планирует выплатить по 3 тысячи рублей ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и людям, которые стали инвалидами вследствие радиационных аварий. Также пособие получат пострадавшие в результате аварии на "Маяке".

Также по 3 тысячи рублей планируют выплатить гражданам, ставшим инвалидами в ходе несения военной службы в подразделения особого риска, людям, перенесшим лучевую болезнь вследствие чернобыльской аварии или участия в работах по ее ликвидации, говорится в постановлении мэра Москвы, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Выплаты получат и те, кто стал инвалидам в результате других радиационных аварий.

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Радиационному загрязнению подверглись почти 150 тысяч квадратных километров.

Чернобыльская авария стала самой серьезной катастрофой на атомных электростанциях за все время существования атомной энергетики и одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества.