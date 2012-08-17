Московские "пляжницы" вышли в полуфинал чемпионата России

фото с сайта beachsoccer.ru

Столичный клуб МГУП одержал уверенную победу над коллективом "Новые Ляды" из Перми на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России по пляжному футболу среди женских команд.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу москвичек, что позволило футболисткам МГУПа пройти в полуфинал соревнований.

Другой столичный клуб ДЮСШ №70 "Савеловская" неожиданно проиграл сборной Гатчинского микрорайона со счетом 1:2, сообщает интернет-портал beachsoccer.ru.

Теперь московским футболисткам для выхода в полуфинал чемпионата необходимо побеждать еще одну команду из Санкт-Петербурга.