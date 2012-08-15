Московские триатлеты выиграли чемпионат России

фото с сайта sport.mos.ru

Столичные триатлеты заняли первые места на чемпионате России, который прошел в Пензе, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В состязаниях приняли участие 193 спортсмена из разных уголков страны. Помериться силами, правда, вне конкурса, приехали атлеты из Казахстана и Израиля.

В соревнованиях женщин первенствовала москвичка Ирина Абысова, ставшая шестикратной чемпионкой России. Серебряную медаль завоевала Арина Шульгина, представляющая Краснодарский край\Пензенскую область, а замкнула пьедестал Анна Бурова (Краснодарский край\Ставропольский край).

Чемпионом среди мужчин стал столичный триатлет Иван Брюханков, второе место занял Владимир Турбаевский из Пензенской области, а бронзу выиграл еще один москвич Валентин Мещеряков.