По "Пути дракона" или как быть "Крутым Уокером": Чаку Норрису исполнилось 77 лет

Кадр из сериала "Крутой Уокер"

Исполнителю главной роли в сериале "Крутой Уокер" актеру Чаку Норрису 10 марта исполнилось 77 лет.

В кино Чак или Карлос Рэй Норрис попал случайно. Вернувшись с военной базы в Южной Корее, где будущий актер проходил службу, он открыл свою школу карате, став в 1968 году чемпионом мира по этому виду спорта в полутяжелом весе. Одним из его учеников стал актер Стив Маккуин, который и привел его на съемочную площадку картины "Путь дракона". В этом фильме Норрису выпала роль антагониста главного героя в исполнении знаменитого Брюса Ли. Производство картины шло в Гонконге, где Норрису предложили еще одну роль во второсортном боевике "Резня в Сан-Франциско". Фильм получился очень неудачным и попал в прокат только спустя несколько лет.

Кадр из фильма "Путь дракона"

Настоящую славу актеру принесла главная роль в фильме "Одинокий волк МакКуэйд" (1983 год). Именно после этой ленты за ним закрепилось амплуа "крутого" рейнджера-одиночки, беспощадно расправляющегося с бандитами. Именно такого персонажа он сыграл в сериале "Крутой Уокер", который вышел на экраны в 1993 году. Проект был настолько популярен, что в в 2005 году продюсеры решили вернуть героя на экраны и сняли полнометражный фильм "Крутой Уокер: Испытание огнем".

Чак Норрис также снимался в фильмах "Без вести пропавшие", "Кодекс молчания", "Неудержимые-2" и многих других. Актер занимается благотворительностью (собирает средства для детских фондов на кикстартере), выпускает свою марку питьевой воды для спортсменов и активно ведет страницу на Facebook.