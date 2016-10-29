Товарный поезд насмерть сбил пожилую пару в Подмосковье

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Товарный поезд сбил насмерть двух пожилых людей на западе Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла у платформы "Партизанская" Белорусского направления железной дороги. По данным следствия, мужчина и женщина переходили железную дорогу по пешеходному настилу и не заметили приближавшегося поезда.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.