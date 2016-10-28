Открученная гайка счетчика могла стать причиной взрыва в Рязани

Фото: скриншот видео телеканала "Москва 24"
Открученная гайка на выходе газового счетчика могла стать причиной взрыва в рязанской многоэтажке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.
Пока это предварительная версия. Окончательные выводы о причинах трагедии будут даны только после получения результатов экспертиз.
Три этажа первого подъезда здания обрушились. Спасатели обследовали дом и заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет.
Жильцы дома сообщили, что устанавливали себе автономное отопление из-за перебоев с централизованной подачей тепла. В квартире, ставшей эпицентром взрыва, также стояла газовая колонка.
После трагедии глава МЧС велел местным властям по всей России провести проверку работы газовых служб. Прокуратура обещала проверить работу управляющей организации и оперативных служб в Рязани.