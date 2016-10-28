Открученная гайка счетчика могла стать причиной взрыва в Рязани

Фото: скриншот видео телеканала "Москва 24"

Открученная гайка на выходе газового счетчика могла стать причиной взрыва в рязанской многоэтажке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.

Пока это предварительная версия. Окончательные выводы о причинах трагедии будут даны только после получения результатов экспертиз.