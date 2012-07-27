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ЧП

27 июля 2012, 12:00

Три школьницы погибли под колесами поезда в Подмосковье

ЧП железные дороги

ИТАР-ТАСС

В Рузском районе Подмосковья поезд дальнего следования сбил насмерть трех школьниц. Инцидент произошел накануне вечером недалеко от станции "Санаторная" Белорусского направления.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления на транспорте по Москве, три девушки в возрасте 15 лет, возвращаясь с пляжа, переходили через железнодорожные пути. Пропуская электричку, девушки остановились на рельсах и, по всей видимости, из-за шума поезда не услышали приближения поезда дальнего следования сообщением "Брест-Москва". Поезд шел с большой скоростью, и у машиниста не было возможности затормозить.

От полученных травм девушки скончались на месте. По факту инцидента Юго-Западным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Тем не менее, следствие отрабатывает несколько версий случившегося. Совместно с представителями ОАО "РЖД" инициирована служебная проверка.

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