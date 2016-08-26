В Бангладеш затонул паром со 100 пассажирами на борту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Паром потерпел крушение на юго-западе Бангладеш. По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и десятки числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 65 километрах от столицы Дакки. Паром, перевозивший около 100 пассажиров столкнулся с другим судном. Одна из пассажирок, которой удалось добраться до берега, позднее скончалась в больнице.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Подобные происшествия в Бангладеш не редкость - как операторы судов, так и пассажиры часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Основной причиной крушения обычно становится перегруженность паромов. Каждый год в результате аналогичных происшествий погибает несколько сотен человек.