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26 августа 2016, 05:21

ЧП

В Бангладеш затонул паром со 100 пассажирами на борту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Паром потерпел крушение на юго-западе Бангладеш. По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и десятки числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 65 километрах от столицы Дакки. Паром, перевозивший около 100 пассажиров столкнулся с другим судном. Одна из пассажирок, которой удалось добраться до берега, позднее скончалась в больнице.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Подобные происшествия в Бангладеш не редкость - как операторы судов, так и пассажиры часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Основной причиной крушения обычно становится перегруженность паромов. Каждый год в результате аналогичных происшествий погибает несколько сотен человек.

ЧП крушения паромы Бангладеш жизнь в мире
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