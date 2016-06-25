В Тульской области утонули пять человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Семья из пяти человек утонули в водоеме в Богородицком районе Тульской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Тульской области.

Трагедия произошла накануне вечером на водоеме в поселке Бегичевский. Семья из шести жителей поселка – мужчина 39 лет, его супруга 1980 года рождения, дочь 2001 года рождения, сын 2005 года рождения, а также племянник 2001 года рождения и племянница 2005 года рождения – отправились на водоем искупаться.

Сначала тонуть начали да мальчика. Увидев это, на помощь бросились женщина и ее дочь, которые прыгнули в воду и тоже утонули. Затем в воду прыгнул глава семейства, но также не смог никого спасти.

На берегу оставалась одна девочка 2005 года рождения, которая побежала за помощью на берег соседнего карьера и привела с собой отдыхавшего там мужчину, но к этому времени на поверхности воды уже никого не было. Мужчина вызвал сотрудников спасательных служб, которые извлекли тела погибших.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.