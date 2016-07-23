Около станции "Войковская" произошел взрыв

В Москве около станции метро "Войковская" произошел взрыв в канализационном коллекторе. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

Хлопок раздался у входа в подземный переход, расположенный в районе дома №8 по Ленинградскому шоссе. Как отмечает телеканал "Москва 24", причиной взрыва могла быть разгерметизация подземной газовой трубы и короткое замыкание в канализационном коллекторе.

Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Из-за ЧП частично закрыт южный вестибюль станции – выход к кинотеатру "Варшава". Сейчас московский метрополитен работает в штатном режиме.

После ЧП некоторые СМИ сообщили об эвакуации людей со станции. В метро эту информацию опровергли.