Два поезда Смоленского направления МЖД задержались из-за падения дерева

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Поезда Варшава – Москва и Москва – Минск были задержаны из-за нарушения энергоснабжения в Смоленской области после падения дерева на контактную сеть, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Сегодня в 13:20 из-за прохождения грозового фронта на контактную сеть на перегоне Дурово – Издешково – Семлево Смоленского региона МЖД упало дерево.

В результате на данном перегоне было нарушено энергоснабжение. Были задержаны пассажирские поезда № 10 Варшава – Москва и № 25 Москва – Минск

Для ликвидации последствий ЧП на место прибыли специалисты Вяземской и Смоленской дистанций энергоснабжения. Сейчас восстановительные работы завершили, а движение на участке возобновлено.

В настоящее время на МЖД предпринимают все необходимые действия для введения поездов в график.