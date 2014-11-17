Названа предположительная причина ЧП в Пресненском районе

Ремонт пострадавших от скачка давления газа квартир оплатит Мосгаз

Причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могла быть неисправность редуктора сброса газа, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"Сегодня мы считаем, что не сработал редуктор сброса газа", - сказал Бирюков, добавив, что редуктор не сработал на какие-то доли секунды, "то есть можно говорить о технической неполадке в работе этой системы закрытия".

При этом Бирюков подчеркнул, что создана специальная комиссия, которая будет работать в течение 10 дней и установит причину ЧП. В состав комиссии вошли представители Ростехнадзора, Мосгаза, департамента топливно-энергетического хозяйства, проектировщики и независимые эксперты.

Он также отметил, что пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета.

"Сергеем Собяниным принято решение всем гражданам, которые пострадали, оказать помощь в виде бесплатного ремонта и приведения в порядок жилища, в независимости от того, в частной собственности квартира или в государственной. Утраченное имущество будет компенсировано за счет средств Мосгаза. Сейчас будет работать специальная комиссия, вместе с жителями мы определимся по потери имущества", - приводит слова Бирюкова телеканал "Москва 24".

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее M24.ru сообщало, что восстановительные работы после возгораний в Пресненском районе продолжаются. В данный момент без газа находится 31 дом. Штатное газоснабжение домов будет включено, как только завершится проверка всего газового контура квартала.

Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница.