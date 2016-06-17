Стройплощадку Солнцевской линии метро проверят после гибели рабочего

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройплощадки Солнцевской линии метро, где в результате падения бульдозера в котлован погиб рабочий, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комитета.

Несчастный случай произошел 16 июня в 22:50 на участке строительства от станции "Озерная площадь" до "Рассказовки" на улице Главмосстроя.

При планировке грунта на временном отвале бульдозер сдавал назад и упал с откоса высотой примерно 3,5 метров. При падении машинист бульдозера погиб.

После проверки в отношении участников строительства будут приняты административные меры. В Мосгосстройнадзоре пояснили, что инцидент будет расследовать Рострудинспекция, так как участок, где произошел несчастный случай, не входит в состав опасных производственных объектов.

Напомним, в первом квартале 2016 года Мосгосстройнадзор оштрафовал застройщиков на 3,6 миллиона рублей. За три месяца этого года специалисты выполнили 459 проверок строящихся объектов на территории ЦАО.

В результате они обнаружили 884 нарушения, среди которых несоблюдение качества строительно-монтажных работ, требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащее ведение строительного контроля организациями-заказчиками.