Московские полицейские задержали сбившего девочку водителя

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Полицейские задержали водителя, который сбил девочку на юге столицы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Авария произошла на улице Мусы Джалиля. В ДТП пострадала ученица 9-го класса одной из московских школ. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения девочка с различными ушибами была доставлена в медучреждение.

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. На мужчину составили протокол об оставлении места ДТП.