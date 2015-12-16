Фото: www.pikore.com/leon.shpion

Два человека провалились под лед на Щучем пруду на западе столицы, один из них утонул, сообщает Агентство "Москва".

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место ЧП в 8:43. Спасти из пруда удалось только одного человека. Информация уточняется.

Напомним, 1 декабря мужчина провалился под лед на Химкинском водохранилище. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего. Дополнительная медицинская помощь ему не понадобилась, от госпитализации мужчина отказался.

Как вести себя в гололед

С приходом холодов москвичам рекомендуют осторожнее вести себя на столичных улицах и соблюдать правила поведения в гололед и мороз.

Так, одной из самых распространенных причин травм среди пешеходов становится лед на тротуарах. Чтобы сохранять баланс на скользких дорожках нужно прежде всего обратить внимание на свою обувь.

Подошвы с протектором может оказаться недостаточно. Для того, чтобы чувствовать полную уверенность на льду можно наклеить на обувь лейкопластырь или наждачную бумагу или натереть подошвы ботинок песком. Помогают цепляться за тротуар и металлические набойки на каблуках.

Во время снегопадов опасность может подстерегать не только на земле, но и в воздухе. Снег и ветер приводят к повалам деревьев, обрывам линий электропередач и падению рекламных конструкций. Поэтому пешеходам рекомендуют обходить закрепленные на столбах щиты и сохранять бдительность, проходя под деревьями.

Специалисты также рекомендуют не пренебрегать визитами к врачу после падений на зимних улицах. После получения травмы следует сразу направиться в медпункт.