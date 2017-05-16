СК возбудил дело по факту обрушения подъезда в Волгограде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по после взрыва в жилом доме в Волгограде, сообщает "Интерфакс".

Дело о выполнении работ с нарушением норм безопасности возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Волгограде. Газ взорвался, когда в доме работали газовые службы. В результате ЧП полностью рухнул подъезд жилого дома по адресу: Университетский проспект, 60.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека и пять получили ранения. Всего в доме находились 14 человек. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ.

По некоторым данным, в результате взрыва разрушены 16 квартир, из них 10 – полностью.

