СК возбудил дело по факту обрушения подъезда в Волгограде

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следственный комитет возбудил уголовное дело по после взрыва в жилом доме в Волгограде, сообщает "Интерфакс".
Дело о выполнении работ с нарушением норм безопасности возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека и пять получили ранения. Всего в доме находились 14 человек. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ.
По некоторым данным, в результате взрыва разрушены 16 квартир, из них 10 – полностью.