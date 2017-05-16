Найдены два пассажира разбившегося в Японии самолета сил самообороны

Фото: ТАСС/YAY/Awe Inspiring Images

Спасатели нашли двух пассажиров разбившегося самолета-разведчика LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии, сообщает РИА Новости. На данный момент устанавливается состояние людей.

ЧП произошло 15 мая. Обломки самолета нашли на острове Хоккайдо. Турбовинтовой самолет, оборудованный для транспортировки тяжелобольных, направлялся в Саппоро, чтобы перевезти пациента скорой помощи.

Разведчик пропал с радаров и, скорее всего, потерпел крушение в южной части острова, поблизости от населенного пункта Ассабу. На борту самолета находились четыре человека.