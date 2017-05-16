Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2017, 10:43

Происшествия

Найдены два пассажира разбившегося в Японии самолета сил самообороны

Фото: ТАСС/YAY/Awe Inspiring Images

Спасатели нашли двух пассажиров разбившегося самолета-разведчика LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии, сообщает РИА Новости. На данный момент устанавливается состояние людей.

ЧП произошло 15 мая. Обломки самолета нашли на острове Хоккайдо. Турбовинтовой самолет, оборудованный для транспортировки тяжелобольных, направлялся в Саппоро, чтобы перевезти пациента скорой помощи.

Разведчик пропал с радаров и, скорее всего, потерпел крушение в южной части острова, поблизости от населенного пункта Ассабу. На борту самолета находились четыре человека.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/463]Как правильно оказать первую помощь[/URLEXTERNAL]
ЧП Япония пассажиры крушения самолетов жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика