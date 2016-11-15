Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 09:01

Происшествия

Поезда следуют с задержками на Ленинградском направлении

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Движение пяти поездов Санкт-Петербург – Москва, а также пригородных электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги было нарушено из-за аварии, сообщает пресс-служба перевозчика.

На станции Клин пропало напряжение в контактной сети. Неисправность была оперативно устранена специалистами ОЖД.

В настоящее время поезда на участке Тверь – Москва следуют с задержками от 30 минут до 1 часа. В ближайшее время движение войдет в привычный график.

