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Происшествия

15 июля 2014, 13:13

Человека намеренно сбили машиной в Москве

ЧП ДТП новости читателей московский папарацци

Фото: ИТАР-ТАСС

Читатель M24.ru Andrew Osokin стал свидетелем того, как как человека намеренно сбили машиной. Он снял видео инцидента и выложил его на Youtube.

На записи видно, как из "Ниссана" с номером Х 797 TP вышел пожилой мужчина, подошел к остановившемуся позади BMW с номером Y 561 OT 197, открыл дверь и что-то сказал. Когда он возвращался к своей машине, водитель BMW намеренно сбил его.

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Проехав вперед, он вышел, посмотрел на сбитого человека и уехал. Через некоторое время на помощь к лежащему мужчине подошла девушка.

"Из машины я вышел! Предоставил видео оперативникам, - написал Осокин. - Пока писал протокол, ребята из ДПС его пробили, ФИО и адрес и объявили в розыск".

В ГИБДД M24.Ru заявили, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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