14 июля 2016, 01:09

Происшествия

Три человека пострадали во время грозы в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Во время грозы в Можайском районе Подмосковья пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сильный ветер повалил деревья и частично сорвал кровлю с нескольких домов. В результате небольшие травмы и ушибы получили три человека. Всем им оказывается медицинская помощь.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что в деревне Прудня прохождение грозового фронта привело к падению деревьев и срыву кровельного материала с крыш дачных домов, нарушено и электроснабжение.

По информации пресс-службы на место происшествия в Можайский район выехала оперативная группа областного ГУ МЧС РФ. В режиме повышенной готовности находятся все силы и средства МЧС на территории Подмосковья. Это более 600 единиц спецтехники и свыше 1300 человек личного состава.

ЧП гроза пострадавшие

