Тела погибших при авиакатастрофе в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Тела погибших при авиакатастрофе вертолета в Стамбуле опознают с помощью ДНК-экспертизы из-за их сильного повреждения, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все четверо погибших россиян были жителями Санкт-Петербурга. Уже названы их имена. Это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Отмечается, что все они работали в одной компании.

Всего в результате катастрофы погибли семь человек. Помимо россиян, жертвой оказался гражданин Турции, генеральный директор компании VitrA, российского подразделения турецкой "Эджзаджыбашы" Салим Озен.