Тела погибших при авиакатастрофе в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Тела погибших при авиакатастрофе вертолета в Стамбуле опознают с помощью ДНК-экспертизы из-за их сильного повреждения, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что все четверо погибших россиян были жителями Санкт-Петербурга. Уже названы их имена. Это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Отмечается, что все они работали в одной компании.
Всего в результате катастрофы погибли семь человек. Помимо россиян, жертвой оказался гражданин Турции, генеральный директор компании VitrA, российского подразделения турецкой "Эджзаджыбашы" Салим Озен.
Крушение произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней. При столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.
Сначала сообщалось о пяти погибших, однако позже на месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции. Таким образом, в результате катастрофы никто не выжил.