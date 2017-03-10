Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 20:49

Происшествия

Тела погибших при авиакатастрофе в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Тела погибших при авиакатастрофе вертолета в Стамбуле опознают с помощью ДНК-экспертизы из-за их сильного повреждения, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все четверо погибших россиян были жителями Санкт-Петербурга. Уже названы их имена. Это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Отмечается, что все они работали в одной компании.

Всего в результате катастрофы погибли семь человек. Помимо россиян, жертвой оказался гражданин Турции, генеральный директор компании VitrA, российского подразделения турецкой "Эджзаджыбашы" Салим Озен.

Вертолет упал в Стамбуле прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин. На борту находились семеро человек, среди которых четверо россиян.

Крушение произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней. При столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.

Сначала сообщалось о пяти погибших, однако позже на месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции. Таким образом, в результате катастрофы никто не выжил.

ЧП Турция Стамбул погибшие крушение вертолета жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика