Человек погиб при падении строительного крана на западе столицы

На западе Москвы упал строительный кран

Человек погиб при падении строительного крана на западе города, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на территории Западного речного порта на улице Заречная, дом 2. Именно там упал автокран на базе КамАЗа.

По словам очевидцев, мужчина прыгнул с высоты, чтобы избежать травм, но попал под машину. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее на стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" также рухнул кран. ЧП произошло около дома №8 по Тестовской улице. Там на проезжую часть упал кран на гусеничном ходу, пострадавших не было.

До этого подобный инцидент произошел на Ходынском поле. Там в сентябре 2014 года башенный кран упал на рабочего.