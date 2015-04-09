Названа предварительная причина столкновения поезда и тепловоза под Липецком

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пассажирский поезд и тепловоз под Липецком, по предварительной версии, столкнулись из-за откатившихся при замене локомотива незакрепленных вагонов, передает "Вести.ru".

Напомним, при столкновении поезда Волгоград – Москва с тепловозом в Липецкой области пострадали 26 человек, одного из них госпитализировали.

Авария произошла в 4.47 на станции "Грязи – Воронежские" Юго-Восточной железной дороги. Во время плановой смены локомотива поезда Волгоград – Москва состав столкнулся с ранее отцепленным тепловозом. Поезд отправился по назначению с задержкой на 2 часа 6 минут.

Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия РЖД во главе с начальником ЮВЖД Анатолием Володько. В пресс-службе отметили, что на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.