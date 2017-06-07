Фото: ТАСС/Students News Agency
Число погибших в результате терактов в Иране возросло до 12 человек, сообщает агентство Mehr в Twitter. Еще 39 человек пострадали.
ЧП произошло в среду утром. Группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента Ирана. После этого появилась информация об атаке на территории мавзолея. Там сначала открыли стрельбу, а затем себя подорвала смертница. Затем в правительстве данные о втором теракте опровергли.
СМИ сообщили о том, что ответственность за обе атаки на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".
#BREAKING#IranShooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.
Medics: 12 martyred, 39 injured in two terrorist attacks on Parliament, Imam Khomeini shrine