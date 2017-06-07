Фото: ТАСС/Students News Agency

Число погибших в результате терактов в Иране возросло до 12 человек, сообщает агентство Mehr в Twitter. Еще 39 человек пострадали.

ЧП произошло в среду утром. Группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента Ирана. После этого появилась информация об атаке на территории мавзолея. Там сначала открыли стрельбу, а затем себя подорвала смертница. Затем в правительстве данные о втором теракте опровергли.

СМИ сообщили о том, что ответственность за обе атаки на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".