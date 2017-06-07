Смертница подорвала себя в иранском мавзолее

Фото: ТАСС/Vahid Salemi

Взрыв произошел в мавзолее основателя Ирана имама Рухоллы Мусави Хомейни, сообщает агентство Mehr. В западном дворе мавзолея себя подорвала террористка-смертница.

Еще двое нападавших арестованы. А на месте происшествия, по некоторым данным, был обезврежен еще один пояс смертника. Позднее информацию о втором взрыве на территории мавзолея назвали ложной.

Агентство FARS сообщает о четверых нападавших – трое из них открыли огонь по людям, а женщина подорвала себя.

О ЧП в Иране стало известно утром. В парламенте страны в Тегеране произошла стрельба. Изначально сообщалось, что пострадали как минимум два человека. Затем появилась информация об одном погибшем и восьми пострадавших.

Помимо этого, стрельбу открыли в мавзолее. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. СМИ сообщили о том, что ответственность за обе атаки на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".