Электричка сбила насмерть мужчину и женщину в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Электричка сбила насмерть двух человек в районе платформы Каланчевская Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, около 21:30 в воскресенье в районе платформы Каланчевская Курского направления Московской железной дороги. Людей сбил поезд Владикавказ – Санкт-Петербург.

Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом.

