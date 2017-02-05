Форма поиска по сайту

05 февраля 2017, 22:32

Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину и женщину в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Электричка сбила насмерть двух человек в районе платформы Каланчевская Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, около 21:30 в воскресенье в районе платформы Каланчевская Курского направления Московской железной дороги. Людей сбил поезд Владикавказ – Санкт-Петербург.

Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом.

