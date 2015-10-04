Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пассажиров поезда Ижевск - Москва эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу взрывных устройств обнаружено не было.

Как уточняется, неизвестный позвонил на пульт "02" и сообщил об угрозе террористического акта в пассажирском поезде сообщением "Ижевск-Москва".

Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали пассажиров и работников поезда. Кинологи обследовали поезд и вокзалы пригородного и дальнего сообщения. Задержка поезда составила 1 час 15 минут.

В настоящее время звонивший установлен. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.