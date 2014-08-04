Водителя "КамАЗа" признали виновным в ДТП под Подольском

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Водителя "КамАЗа" Грачью Арутюняна признали виновным в ДТП под Подольском, в котором погибли 18 человек, сообщает Агентство "Москва".

Троицкий суд посчитал полностью доказанной вину Арутюняна в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. К какому сроку приговорят преступника, пока неизвестно. Ранее прокурор попросил для него семь лет заключения и лишения водительских прав на три года.

4 августа суд заслушал последнее слово Арутюняна, в котором он еще раз извинился перед потерпевшими и пострадавшими. Шесть родственников погибших и пострадавших подали к Арутюняну исковые заявления на 16 млн рублей. Требования он частично признал, не согласившись при этом с суммами. Подсудимый заявил, что у него нет таких денег.

Авария произошла в июле 2013 года. Арутюнян, находясь за рулем "КамАЗа", груженого щебнем, на полном ходу протаранил маршрутный автобус ЛИАЗ. В результате 18 человек погибли и более 60 пострадали. Как выяснилось, нарушитель не имел водительского удостоверения российского образца и регулярно нарушал правила дорожного движения.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян нарушил правила дорожного движения. Следуя по второстепенной дороге, он не пропустил автобус, что стало непосредственной причиной аварии. Кроме того, оказалось, что он работал в России по поддельному патенту.