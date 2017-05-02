Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 10:43

Военный вертолет разбился в Колумбии

Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Jun-sang Lee

Военный вертолет потерпел крушение в Колумбии. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, самолет Cessna врезался в телекоммуникационную антенну.

Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По факту крушения проводится расследование.

Несколько дней назад потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий американским вооруженным силам. Он упал у берегов острова Гуам в Тихом океане. Экипаж из трех человек удалось спасти.

